Российские туристы массово заражаются странным вирусом на пляжах в Турции: чем он опасен и как не заболеть
Главврач Осипов раскрыл, как не заразиться вибриозом в Турции
Россияне, отдыхающие в Турции, жалуются на странный вирус, которым они заражаются на пляже, сообщает телеграм-канал SHOT. Некоторые отдыхающие отмечают, что были экстренно госпитализированы с симптомами отравления. Подробнее об инфекции интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов.
Эксперт отметил, что речь идет о вибриозе, который вызывается бактерией vibrio.
«Преимущественно она циркулирует в Средиземном море в Юго-Восточной Азии. В таком жарком климате заболеть может человек при употреблении неправильно и недостаточно обработанных морепродуктов, при употреблении воды некачественной, которая содержит бактерию», — пояснил врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Заболевание протекает с высокой температурой, желудочно-кишечными расстройствами, интоксикацией.
«Лечится достаточно неплохо и не передается от человека к человеку. Теоретически, завоз, в частности, из Турции, возможен, если человек находится в инкубационном периоде, то есть скрытом, когда человек уже является носителем бактерии, но без клинических проявления. Они вполне могут появиться после прилета в Россию, но повторюсь — заболевание от человека к человеку не передается», — заключил Осипов.
