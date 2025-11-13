В Москве младенец чуть не ослеп после промывания носа: почему врачи запрещают процедуру для детей

В Москве младенец оказался на грани потери зрения после промывания носа. Инфекция распространилась в область глазницы и поразила орбиту глаза, передает телеграм-канал Shot. Врач-педиатр Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Назрин Алиева в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, можно ли делать младенцам такие промывания в домашних условиях.

Как рассказала Shot мать ребенка, в течение пяти дней малыш страдал от сильного насморка и высокой температуры — до 39 градусов. Чтобы облегчить состояние, родители начали промывать ему нос перед сном, и сначала это помогло справиться с симптомами. Однако спустя четыре дня жар вернулся, а один глаз у мальчика заметно опух. Ребенка срочно госпитализировали. Врачи диагностировали воспаление носовых пазух и обнаружили скопление гноя вокруг глаза, что представляло серьезную угрозу для зрения. Медики удалили гной и назначили курс антибиотиков. Эксперт Алиева подчеркнула, что промывание носа у младенцев — процедура, которая при неправильном выполнении может привести к серьезным осложнениям.

«У детей раннего возраста анатомически очень узкие носовые ходы, а околоносовые пазухи и евстахиевы трубы расположены близко. Поэтому сильный поток жидкости способен не только повредить слизистую, но и протолкнуть инфицированное содержимое глубже — в слуховые трубы или околоносовые пазухи», — пояснила специалист.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью ]

По ее словам, это может стать причиной отита, гайморита, этмоидита и даже воспаления глазницы (орбитальной клетчатки).

«При чрезмерном давлении существует также риск аспирации раствора — попадания жидкости в дыхательные пути. В домашних условиях допускается только щадящее очищение носа: использование изотонических солевых капель и мягкая аспирация слизи при помощи специальных аспираторов. Любые промывания под напором [шприцем, спринцовкой, “грушей”] младенцам противопоказаны», — заявила врач.

Эксперт отметила, что даже легкое превышение силы струи может привести к распространению инфекции и развитию воспалительных осложнений.

«А если у ребенка сохраняется затруднение дыхания, повышается температура или появляются отеки в области глаз и носа, необходимо немедленно обратиться к педиатру или ЛОР-врачу. Только специалист определит, какой метод очистки или лечения безопасен и эффективен для конкретного возраста ребенке», — заключила Алиева.

