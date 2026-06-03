Более 900 тампонад на сетях водоотведения за май устранил Мособлводоканал

За май специалисты Мособлводоканала ликвидировали 926 засоров на сетях водоотведения, среди которых 237 случаев пришлось на последнюю неделю месяца. По сравнению с апрелем число подобных происшествий сократилось на 458 случаев. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Устранение каждого засора — непростая задача, требующая профессиональных навыков и специализированного оборудования. Бригады предприятия задействуют каналопромывочные машины высокого давления, которые помогают разрушить накопившиеся отложения, и мощные илососы для извлечения спрессованного неразлагаемого мусора. В результате работ на поверхность поднимают десятки килограммов предметов, которые должны были отправиться в мусорный контейнер, а не в канализационную трубу.

Чаще всего проблемы возникают из‐за того, что в унитазы и раковины смывают вещи, совершенно не предназначенные для этого. Например, влажные салфетки, средства личной гигиены, ватные палочки, подгузники, строительный мусор и пищевые отходы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парков.