Вырастить японский сад за сезон: садовод раскрыл секреты морозостойкого бамбука в Подмосковье

Бамбук в подмосковных снегах — возможно ли? Садоводы-энтузиасты уже несколько десятилетий успешно выращивают морозостойкие виды в открытом грунте средней полосы. О сортах, посадке и главной опасности этого экзотического злака рассказал REGIONS садовод Борис Воронович.

Бамбук — это не дерево, а злак, близкий родственник пырея. Для Подмосковья подходят далеко не все виды. Тропические погибнут, а вот несколько родов адаптированы к холодам.

Лучший выбор — фаргезия (Fargesia). Это кустовой бамбук, который не расползается агрессивно в стороны. Выдерживает морозы до -26…-30 °С, вырастает до 2-3 метров. Стебли зимой сохраняются под снегом, а листья могут подмерзать, но весной куст восстанавливается. Самые популярные сорта: «Jumbo» (до 2,5 м), «Симба», «Великая стена».

Для любителей миниатюры подойдет саза (Sasa) — бамбук с Дальнего Востока, достигающий около метра. А плейобластус (Pleioblastus) с яркими желто-зелеными полосатыми листьями вырастает всего до 50-80 см, хорош для нижнего яруса или контейнеров.

Самый «бамбуковый» вид — филлостахис (Phyllostachys) с жесткими стеблями до 3-4 метров. Однако в Подмосковье он сильно обмерзает, и высоких стеблей, как на юге, здесь не получить. Это вариант для экспериментаторов.

Когда и как сажать:

Сажают бамбук весной (конец апреля — начало июня), чтобы он успел укорениться до зимы. Место выбирают защищенное от холодных ветров. Почва нужна рыхлая, плодородная, без застоя воды. На дно ямы обязательно насыпают дренаж (керамзит или битый кирпич) слоем 15-20 см.

Главная опасность бамбука — неконтролируемое разрастание. Виды с ползучими корневищами (филлостахис, плейобластус, саза) могут «убежать» на соседские грядки. Их корни расползаются на несколько метров. Поэтому для таких бамбуков обязателен ограничитель — листы пластика или шифера глубиной 50-70 см.

Воронович поделился опытом зимовки:

«Многие боятся, что бамбук вымерзнет. Но главное — снег. Под слоем снега в 30-40 см бамбук зимует отлично. В бесснежные морозы я набрасываю сверху лапник или спанбонд. И помните: даже если надземная часть подмерзла, корни почти всегда живы, и весной пойдут новые побеги».

Дополнительные плюсы бамбука: