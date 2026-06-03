Самые тревожные люди в Подмосковье раскрыты: психолог рассказала, как выбраться из бесконечной гонки

Согласно свежим данным ВЦИОМ за апрель 2026 года, самый высокий уровень тревожности в России демонстрируют люди в возрасте от 26 до 34 лет. Почти половина россиян с преобладанием негативных эмоций (41%) приходится на это поколение, которое психологи называют «миллениалами».

Подмосковный психолог Елена Морганюк пояснила, что многие ошибочно считают главными тревожниками пенсионеров или подростков, но данные говорят об обратном. Люди от 26 до 34 лет находятся в эпицентре давления: работа, ипотека, маленькие дети и стареющие родители — все это тяжелым грузом ложится на плечи. Психика работает в режиме «постоянной боевой готовности» 24/7.

При этом общий эмоциональный климат в стране остается скорее оптимистичным. Самый высокий уровень жизнерадостности демонстрируют зумеры (поколение Z, рожденные после 1997 года) — среди позитивно настроенных россиян их 44%.

Психолог выделила несколько факторов, которые сделали миллениалов такими тревожными. Они росли в эпоху развала СССР и кризиса 1998 года, впитав убеждение, что никаких гарантий нет. В 2000-е годы их накрыл культ карьеры и переработок. А в самый разгар карьерного старта грянул кризис 2008 года с массовыми сокращениями. К тому же миллениалы первыми попали под пресс соцсетей с их иллюзией всеобщего успеха.

Любопытная деталь: уровень стресса сильно зависит от места жительства. Самые тревожные граждане обитают в крупных городах.

«Город сам по себе — стрессовая среда. Высокие скорости, шум, конкуренция, пробки, толпы людей. Мозг просто сходит с ума от перегрузки. В селах и небольших городах ритм жизни совсем другой. Там больше природы, тишины, живого общения без гаджетов», — объяснила Морганюк.

Психолог советует тревожным миллениалам признать проблему (выгорание — не слабость, а реакция на перегрузку), наладить сон и питание, научиться говорить «нет» лишним задачам, искать поддержку у близких и по-настоящему отдыхать — без телефона и соцсетей.

«Разрешите себе не успевать, разрешите себе ошибаться. Ваше психическое здоровье стоит намного дороже любого дедлайна», — резюмировала эксперт.

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