«Человек с задержкой развития»: Отар Кушанашвили обрушился с критикой на SHAMAN из-за нового клипа

Журналист Отар Кушанашвили, известный своей резкостью, вновь выбрал громкую цель для критики, пишет Teleprogramma.org. На этот раз в его программе «КАКОВО?!» под раздачу попал певец SHAMAN (Ярослав Дронов).

Журналист разнес новый клип артиста на песню «Россия-мама». По его мнению, скандальный перформанс, в котором с помощью искусственного интеллекта (ИИ) «оживают» портреты звезд-иноагентов, — это не креатив самого артиста. Кушанашвили уверен, что идею ему подсказала команда.