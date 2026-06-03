«Человек с задержкой развития»: Отар Кушанашвили обрушился с критикой на SHAMAN из-за нового клипа
Teleprogramma.org: Отар Кушанашвили резко высказался о новом клипе SHAMAN
Фото: [соцсети]
Журналист Отар Кушанашвили, известный своей резкостью, вновь выбрал громкую цель для критики, пишет Teleprogramma.org. На этот раз в его программе «КАКОВО?!» под раздачу попал певец SHAMAN (Ярослав Дронов).
Журналист разнес новый клип артиста на песню «Россия-мама». По его мнению, скандальный перформанс, в котором с помощью искусственного интеллекта (ИИ) «оживают» портреты звезд-иноагентов, — это не креатив самого артиста. Кушанашвили уверен, что идею ему подсказала команда.
«У человека нет фермента, отвечающего за самоиронию и чувство юмора», — заявил журналист.
Особое возмущение у Кушанашвили вызвал недавний поступок певца в Твери, где он перекрестился перед своими портретами. Журналист назвал это неразумным и даже поставил певцу «диагноз» — задержка в развитии. Свой вердикт он аргументировал личным опытом воспитания детей. По его словам, поведение артиста говорит о незрелости.
Напомним, что перед выходом клипа SHAMAN активно дразнил поклонников загадочными кадрами с Красной площади. Пиар-ход сработал идеально: видео собрало массовый просмотр с первых минут. Однако оценки критиков и публики разделились.
Накануне продюсер Иосиф Пригожин также раскритиковал Ярослава Дронова, согласившись с тем, что это была попытка хайпа, вышедшая за рамки.