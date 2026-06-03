Конь-огонь, письма бойцам и дроны в Одинцове: Подмосковье готовит самый масштабный День молодежи страны

Подмосковье готовится к самому масштабному празднику молодости. 27 июня в области стартует День молодежи-2026. Главная площадка — парк Талалихина в Подольске. Гостей ждут три тематические зоны: «Мечта» (проекты молодых предпринимателей), «Гордость» (встречи с героями) и «Единство» (традиции и связь поколений). Центральный арт-объект — белый конь с орнаментами от местных художников. Об этом сообщает REGIONS .

Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил символичность: регистрация на фестиваль стартовала 1 июня — в День защиты детей. Подать заявку можно через чат-бот в мессенджере «Макс». Праздник пройдет в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» по всей стране, но подмосковная программа — одна из самых ярких.

Министр информации и молодежной политики области Екатерина Швелидзе подчеркнула: это не просто гулянье, а возможность для ребят заявить о себе, найти единомышленников и поделиться опытом.

Другие города региона не отстают. В Домодедове (парк «Елочки») — лектории, выставка мастеров и квест «Конь-Огонь» из девяти локаций. В Ногинске — турнир по мини-футболу, танцевальный чемпионат, фольклорная площадка «Истоки» и закладка капсулы времени. В Королеве — мастер-классы, спорт и акция по написанию писем участникам СВО. В Одинцове развернут интерактивную военно-тактическую зону с дронами. В Красногорске — фестиваль современной этнической культуры «РУСь_СВЕТ» и театральный конкурс «За гранью софитов 2026».

Ранее депутат Якубовский объяснил зачем при ошибке в оплате ЖКУ обращаться в УК.