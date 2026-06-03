Раскрыто, когда в Подмосковье нужно срочно стелить мульчу, чтобы не остаться без урожая

Вокруг малины вечные противоречия: влаги нужно много, но болото погубит; удобрения жизненно важны, но корни у поверхности — сожжешь запросто. Опытный специалист садово-паркового хозяйства Марина Платонова в беседе с REGIONS выразила уверенность: почти все эти проблемы решает правильное укрытие почвы, если знать, чем, когда и как.

Зачем вообще огородной возней заморачиваться? Объясняет Платонова. Во-первых, грамотно укрытая земля держит влагу как губка. Вместо ежедневных поливов с лейкой можно поливать раз в неделю — мульча не дает солнцу высушить почву. Во-вторых, плотный слой — непреодолимая стена для сорняков. Пырей и одуванчик просто не пробиваются на свет, и малина получает все питание без конкурентов. В-третьих, органика подгнивает, черви ее перерабатывают — земля становится пушистой и жирной. В-четвертых, корни малины, которые прячутся на глубине всего с ладонь, получают защиту от летнего пекла и зимней стужи.

«Я объезжаю много участков в Подмосковье и вижу одну картину: где малина замульчирована — там урожай ведрами. Где голая земля — там ягоды мелкие, кусты слабые, то засуха, то сорняки. Разница колоссальная. Поэтому на вопрос „зачем“ я отвечаю: чтобы собирать ягоды, а не бороться с проблемами», — говорит Марина Платонова.

С картоном отдельная песня. Одни садоводы его обожают, другие называют мусором. Картон действительно работает, но хитро. Его главный плюс — он глушит сорняки наглухо. Даже злостный пырей под ним не вылезает. Плюс под картоном червям раздолье: темно, сыро, есть чем перекусить. Их становится в разы больше, а черви рыхлят землю и удобряют ее на ходу.

Но есть и минусы. Картон разлагается года два-три. Если бросить его прямо на корни, молодая поросль может не пробиться. Сам по себе он не кормит, только создает условия. И картон должен быть чистым — никакой краски, скотча, пластика.

«Картон я советую использовать не как основную мульчу, а как подложку под основную. Стелите его в проходах между рядами малины. Сверху насыпайте опилки или солому. Тогда и сорняки не лезут, и черви размножаются, и корни малины не страдают. А использовать один картон без всего — не лучшая идея. Он слеживается, становится коркой, вода плохо проходит. Так что картон — это помощник, но не главный герой», — объясняет Марина Платонова.

По поводу полива укрытой малины у дачников вечные споры. Как поясняет Платонова, правильная стратегия — реже, но обильнее. Слой мульчи толщиной с ладонь не дает влаге улетучиваться, поэтому в обычную погоду достаточно одного полива в неделю. Но за раз, по ее словам, нужно лить не меньше двух-трех ведер на квадрат, чтобы вода пропитала укрытие и добралась до корней. Проверить просто, советует специалист: откинуть мульчу в одном месте и погрузить палец в землю. Если на глубине 3-5 см сухо — пора доставать шланг.

Что касается подкормок, здесь тоже есть свои тонкости. Если в качестве мульчи используется перегной, компост или свежая трава, они сами по себе дают питание. Но рассчитывать только на них для богатого урожая, по мнению Платоновой, не стоит. Как правильно вносить удобрения: разгрести укрытие в нужном месте, рассыпать подкормку в почву, заделать граблями и вернуть мульчу на место. Сыпать сверху бесполезно, утверждает эксперт, — эффекта не будет.

График подкормок Платонова рекомендует такой. Весной, после таяния снега, нужен азот (мочевина, настой коровяка) — он стимулирует рост побегов. В начале цветения — калий с фосфором (зола, сульфат калия) для формирования завязей. А после сбора урожая, предупреждает специалист, снова нужны фосфор и калий, чтобы заложить почки на следующий год.

Особое внимание Платонова обращает на свежую мульчу. Если она из травы или опилок, при разложении она будет вытягивать азот из земли. Поэтому весной под такую мульчу азотных удобрений, по ее словам, требуется чуть больше обычной нормы.

Теперь о важном предостережении. Если участок расположен на сыром месте, грунтовые воды подходят близко, а лето выдается дождливым, мульча может принести вред. Как объясняет Платонова, земля под укрытием не просыхает, корни задыхаются, и на поверхности появляется мох. Сигналы беды, по ее наблюдениям, таковы: почва не сохнет неделями, мох расползается, малина желтеет и чахнет, корни вылезают наружу, потому что внизу не хватает воздуха.

В такой ситуации, советует специалист, мульчу лучше убрать или оставить совсем тонкий слой — 2-3 см. Междурядья нужно прорыхлить для доступа кислорода. Если корни оголились, подсыпать земли, но не усердствовать — корневую шейку засыпать нельзя. Органику Платонова рекомендует заменить песком или мелким гравием: они не задерживают влагу, но от перегрева защищают. Плюс, по ее словам, стоит сделать дренажные канавки для отвода лишней воды.

Когда же лучше браться за мульчирование? Специалист называет три главных срока.

Весна (апрель — начало мая). Сразу после оттаивания земли и уборки старой мульчи. Весеннее укрытие, по словам Платоновой, сбережет влагу, защитит от внезапных заморозков и начнет потихоньку перегнивать, подкармливая малину.

Лето (конец мая — июнь). Как утверждает Платонова, это оптимальное время для Подмосковья. Земля уже прогрелась, но еще не пересохла. Сорняки только показались. Идеальный момент, считает эксперт. Важное уточнение: укрывать, по ее словам, можно только теплую землю. На холодную мульчу класть не стоит — она будет дольше оттаивать.

Осень (октябрь — ноябрь). Перед самыми морозами, когда земля уже схватилась холодом. Осенняя мульча, поясняет Платонова, спасет корни в малоснежную зиму. Главное — не спешить. Нужно дождаться устойчивых заморозков, иначе, предупреждает специалист, под теплым одеялом проснутся мыши и расплодятся грибки.

Платонова советует ориентироваться на конец мая: земля в самом соку, сорняки еще слабые. А осенью, по ее словам, торопиться не стоит: пока земля не промерзнет, мульчу класть нельзя — мыши скажут спасибо.

Какие материалы лучше использовать? У каждого, по мнению специалиста, есть свои плюсы и минусы.

Скошенная трава. Бесплатно, быстро перегнивает, удобряет. Но может загнить и привлечь слизней. Платонова советует брать подсушенную траву слоем не толще 5-7 см.

Солома. Долго держит влагу, не слеживается. Минус — мыши и слизни ее обожают. Брать нужно только сухую и без плесени, предупреждает эксперт.

Опилки и щепа. Долговечны, отлично держат влагу, глушат сорняки. Минусы, по словам Платоновой, — закисляют почву (нужна зола или доломитовая мука) и при разложении вытягивают азот. Использовать только перепревшие опилки, свежие, как утверждает специалист, опасны для малины.

Перегной и компост. Сразу кормят и улучшают структуру почвы. Но быстро исчезают, могут содержать семена сорняков. Дороговато, но эффективно, отмечает Платонова.

Торф. Влагу держит отлично, сорняков не содержит. Закисляет почву, плохо пропускает воздух. Специалист советует брать только низинный торф — верховой не годится.

Картон. Сорняки блокирует наглухо, привлекает червей. Долго гниет, мешает новой поросли. По словам Платоновой, годится только как нижний слой.

Сама Платонова, как она делится, больше всего любит перепревшие опилки. Дешево, служат долго, сорняки не лезут. Но перед использованием, по ее словам, нужно пролить их раствором мочевины (пара ложек на ведро воды), чтобы они не крали азот. И золу обязательно добавить — стакан на ведро опилок. Тогда, утверждает эксперт, и кислотность в норме, и питание есть. Нет опилок — берите солому или траву. Главное, предупреждает Платонова, чтобы материал был чистым, без плесени и семян сорняков.

Опытные садоводы, помимо советов Платоновой, рекомендуют обратить внимание на несколько дополнительных моментов. Перед укладкой весенней мульчи полезно рассыпать по земле древесную золу из расчета 200 г на квадратный метр. Это не только калийная подкормка, но и защита от малинного жука, чьи личинки зимуют в почве. Зола также раскисляет землю — особенно актуально при использовании хвойных опилок или торфа.

Если на участке часто появляются слизни, мульчу из соломы и свежей травы лучше не применять — эти вредители обожают такие убежища. Альтернатива, по наблюдениям бывалых садоводов, — слой хвойного опада или измельченной коры. Острые иголки царапают нежное тело моллюсков, и они держатся подальше.

Желающим совместить мульчирование с подкормкой можно посоветовать перепревший навоз, смешанный с соломой в пропорции 1:3. Такая смесь одновременно укрывает землю и медленно отдает питание в течение всего сезона. Но свежий навоз, предупреждают эксперты, класть нельзя — он сожжет корни.

Еще один лайфхак от опытных дачников: если малинник замульчирован опилками, раз в месяц полезно проливать его раствором ЭМ-препаратов (эффективные микроорганизмы). Они ускоряют разложение древесины и превращение ее в доступное для растений питание. Без такой обработки опилки, по их словам, могут лежать годами, не принося почти никакой пользы.

И главный совет от Платоновой: не забывать обновлять мульчу раз в год-два. Старый слой слеживается, уплотняется и перестает пропускать воздух. Весной его лучше сгрести в компостную кучу, а сверху постелить свежий. Исключение, по словам специалиста, — картон и крупная щепа, они могут служить до трех лет.