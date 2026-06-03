«Люди с четвертой стадией не должны выглядеть как мертвые»: возлюбленный Лерчек объяснил ее бодрый вид

Блогер Валерия Чекалина, более известная как блогер Лерчек, продолжает борьбу с онкологическим заболеванием. Она завершила шестой этап химиотерапии, сообщил ее возлюбленный, танцор Луис Сквиччиарини, пишет Teleprogramma.org. После процедуры пара вышла на прогулку, но Валерия быстро устала и вернулась домой.

Луис также высказался о внешнем виде своей возлюбленной, которая часто появляется в соцсетях бодрой и энергичной. Он заявил, что люди с четвертой стадией рака не должны выглядеть «как мертвые», и что они с Лерчек хотят показать — это неправда.

Сама Валерия настроена решительно. По ее словам, врачи сказали ей, что можно уйти в ремиссию, если есть настрой победить.

Напомним, что в конце февраля 2026 года Лерчек родила четвертого ребенка от Сквиччиарини. На следующий день ее госпитализировали в реанимацию: там ей диагностировали рак желудка с метастазами в легких. Несмотря на тяжелый диагноз, Валерия продолжает вести активный образ жизни. Она запустила собственный косметический бренд и регулярно посещает спортзал.

Ранее брат Лерчек показал документы хейтерам, сомневающимся в ее диагнозе.