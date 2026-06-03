Фестиваль «Область танцевальных культур» пройдет в Подмосковье
В Лобне и Красногорске проведут фестиваль «Область танцевальных культур»
Фото: [Организаторы фестиваля "Область танцевальных культур"]
Отборочные этапы II фестиваля «Область танцевальных культур» пройдут в Красногорске и Лобне в ближайшие выходные. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В фестивале могут принять участие танцоры уличных направлений со всей страны. Прием заявок длится до 18:00 5 июня.
В Красногорске фестиваль пройдет 6 июня на площади перед ДК «Подмосковье». В программе — битва школ Подмосковья. Победители будут представлять регион на чемпионате мира Top of the Country в Китае.
В Лобне мероприятие проведут 7 июня в парке культуры и отдыха в Лобне. В программу также войдут мастер-классы от титулованных танцоров мирового уровня.
Оценивать выступления конкурсантов будет жюри, в его состав войдут NEOH (Южная Корея), IRON MIKE и WILLIS из Франции, QUICKSILVER (Китай), ISAKI (Япония), JIMMY (Россия) и другие.
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