Все зависит от цифр: как выбрать дату свадьбы в декабре для создания крепкой семьи

Декабрь — месяц предвкушения праздника и волшебства, это особенное время для создания семьи. С точки зрения нумерологии, выбор даты свадьбы может существенно повлиять на будущее молодых, определяя энергию их союза. О благоприятных днях в декабре интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала нумеролог Элиана Астратова.

Эксперт отметила, что для начала необходимо определиться с общими принципами. Благоприятными считаются даты, дающие в сумме простые (однозначные) числа: 3, 5, 7, 8 и 9.

«Каждое из этих чисел обладает своей уникальной энергией: 3 — креативность и радость, 5 — свобода и приключения, 7 — духовная связь и мудрость, 8 — материальное благополучие и стабильность, 9 — завершение и безусловная любовь», — пояснила нумеролог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Подойдет, например, 3 декабря. Сумма всех чисел дает число 6 (3+1+2+2+0+2+5=15, 1+5=6).

«Оно символизирует гармонию, семью и ответственность. Подходит для пар, стремящихся к крепкому и любящему союзу. 5 декабря (5+1+2+2+0+2+5=17, 1+7=8) — это число 8, которое благоприятно для построения материального фундамента семьи. Подходит для пар, ориентированных на карьеру и финансовую стабильность», — добавила эксперт.

Также отлично подойдет и 8 декабря, продолжила она, так как сумма чисел равна 2 (8+1+2+2+0+2+5=20, 2+0=2).

«Это число символизирует партнерство и дипломатию. Благоприятно для союзов, где важны равноправие и взаимопонимание. 9 декабря (9+1+2+2+0+2+5=21, 2+1=3) дает число 3 — радость, творчество, общение. Подходит для пар, ценящих легкость и позитив в отношениях», — подчеркнула Астратова.

Парам стоит рассмотреть и такие числа, как 12 и 21 декабря. 12 декабря (1+2+1+2+2+0+2+5=15, 1+5=6) также равно числу 6

«21 декабря (2+1+1+2+2+0+2+5=15, 1+5=6) — вновь число 6, подтверждающее благоприятную энергетику этого дня для заключения брака. Выбирая дату, важно учитывать не только общее число, но и индивидуальные нумерологические карты молодоженов», — заключила эксперт.

