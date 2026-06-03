Подмосковье

1 июня на площадке V юбилейного Международного фестиваля детства и юности «Фестиваль Движения Первых» запущена регистрация на участие в фестивале по случаю празднования Дня молодежи — 2026. Оно охватит всю страну и состоится 27 июня под общим девизом «Мечта. Гордость. Единство». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

В Московской области центральной площадкой праздника станет Парк культуры и отдыха им. В. Талалихина в Подольске. Здесь воплотятся все элементы федеральной концепции. В пространстве «Мечта» соберутся молодые предприниматели и творческие коллективы со своими проектами. Площадка «Гордость» предложит гостям встречи с современными героями — людьми, чьи поступки вдохновляют и служат примером. Зона «Единство» раскроет связь времен через знакомство с историей, традиционными ценностями и преемственностью поколений. Особое место в оформлении займет арт‐объект — белая фигура коня, украшенная работами подмосковных художников. Кульминацией станет концерт на главной сцене, где выступят талантливые молодые исполнители и приглашенные звезды.

Министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе подчеркнула, что в регионе давно сложилась традиция отмечать День молодежи ярко и содержательно. Праздник перестает быть просто развлекательным мероприятием — он превращается в платформу для самореализации молодежи. Здесь ребята могут рассказать о своих инициативах и добрых делах, найти друзей и единомышленников, обменяться опытом и вдохновиться идеями других.

Все мероприятия организованы в рамках национального проекта «Молодежь и дети» — инициативы, нацеленной на всестороннюю поддержку и развитие молодого поколения России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что количество многодетных семей в регионе выросло до 120 тыс.