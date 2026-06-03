ПМЭФ-2026: визит чиновника из США стал символом нового этапа в отношениях с Россией

Впервые с 2018 года официальную делегацию США принимают на Петербургском международном экономическом форуме. Ее возглавляет председатель Комиссии по изящным искусствам Мимс Кук. Само присутствие американских представителей говорит о начале нового этапа в отношениях двух стран, заявила в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» экономист, политолог и член Общественного совета при Минобрнауки России Инна Литвиненко.

Политический контекст

Присутствие американских представителей на ПМЭФ-2026 — это не случайность, а результат последовательной дипломатической работы. Как отметила Инна Литвиненко, этот шаг стал возможен благодаря успешным переговорам на высшем уровне.

«Безусловно, работа в выстраивании нового этапа отношений России и США идет. Благодаря активной работе нашего дипкорпуса и задачам, которые ставит президент, а также прошедшей личной встрече лидеров двух стран на Аляске, удалось добиться прогресса», — сказала эксперт.

По ее словам, основная цель переговоров — достижение мирного соглашения. Однако параллельно уже решен ряд важных вопросов.

Экономическое измерение

По словам Литвиненко, между странами уже есть договоренности по совместным проектам в ключевых отраслях, в том числе в энергетике. Присутствие американской делегации на ПМЭФ — это продолжение этой работы.

Фото: [ istockphoto.com/adventtr ]

«Неудивительно, что американская делегация присутствует на форуме. Это развитие уже достигнутых договоренностей — как между двумя президентами, так и между делегациями в целом по экономическим и торгово-промышленным проектам. В продолжение этого уже будут заключаться конкретные соглашения между компаниями», — пояснила политолог.

Сигнал для экономики

Эксперт назвала приезд американской делегации позитивным сигналом для России.

«Это отразится и на курсе рубля, и на состоянии российской экономики в целом. Потому что это говорит о том, что американское правительство и инвесторы рассматривают Россию как постоянного партнера и площадку для приложения своих инвестиций. Это сигнал о новом этапе укрепления отношений», — уверена Литвиненко.

Кроме того, это может означать шаг к более широкому сотрудничеству.

«Реализация совместных проектов возможна и в других странах. И, конечно, это самый главный сигнал в сторону того, что мы движемся к мирному соглашению», — резюмировала эксперт.

На ПМЭФ-2026 было подписано соглашение, благодаря которому Ступино готовится стать столицей «умной еды» Подмосковья. Завод в Ступине будет выпускать не просто еду, а функциональное питание: спортивные добавки, БАДы, ингредиенты для фармы и даже компоненты для ресторанного сектора.