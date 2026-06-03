Денис Четвериков: мы активно внедряем отечественное сырье в фармацевтическое производство

По его словам, в компании активно внедряют отечественное сырье в производство. Это имеет экономические преимущества — стабильность поставок, снижение себестоимости и влияния валютного компонента, что является хорошей основой для долгосрочного планирования.

«Мы обязательно при разработке ищем российского поставщика. То есть если такой российский поставщик активной субстанции есть, то, безусловно, включаем его на этапе разработки в досье, чтобы зарегистрировать это с российским поставщиком», — рассказал Четвериков.

Он отметил, что спрос на отечественные субстанции растет, однако российская фармацевтическая индустрия пока не способна в полной мере обеспечить имеющиеся потребности.

«С другой стороны, это говорит о том, что у российской фармацевтической индустрии есть большие возможности для дальнейшего развития», — заключил он.

В 2026 году компании исполняется 90 лет. Объем инвестиций за последние несколько лет в развитие производственных площадок вырос в 1,2 раза, в разработку лекарств — в 1,5 раза. Всего в разработке в настоящее время около 50 препаратов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе важно продолжать создавать индустриальные парки.