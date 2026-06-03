Президент компании «Акрихин» рассказал о развитии фармацевтической отрасли в России

Президент фармацевтической компании «Акрихин» Денис Четвериков в интервью «России 24» рассказал о развитии фармацевтической отрасли в стране за последние 5 лет.

По его словам, отрасль показывает высокие темпы роста. Во-первых, растет потребление лекарств в денежном выражении. Во-вторых, структура рынка меняется в сторону потребления рецептурных препаратов, что характерно для развитой системы здравоохранения. Большое влияние оказывают меры государственной поддержки и государственное регулирование, подчеркнул Четвериков.

«Если рынок в последние 5 лет рос приблизительно на 14% ежегодно и достиг 2,4 трлн рублей, то мы ожидаем, что в ближайшие годы рынок чуть-чуть снизит темпы роста — они все равно останутся высокими, рынок продолжит расти, порядка 10% ежегодно. Планируется, что к 2030 году размер российского фармацевтического рынка достигнет 4,3-4,5 трлн рублей», — сообщил он.

Четвериков отметил, что одним из ключевых драйверов роста российской фармацевтической отрасли является стратегия развития «Фарма-2030», основная цель которой — фармацевтический суверенитет за счет развития импортозамещения. Сейчас в стране особое внимание уделяется развитию производств полного цикла. Ожидается, что к 2030 году 67% лекарств будут производиться по полному циклу, а доля стратегически значимых препаратов в этой категории составит 80%.

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