Вплоть до лишения свободы: чем грозит покупка и продажа ответов на ЕГЭ

Во время сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Сети ежегодно активизируются мошенники, которые предлагают школьникам купить «гарантированные» ответы, задания или доступ к экзаменационным материалам. Однако подобные действия являются серьезным правонарушением, а сами предложения — в подавляющем большинстве случаев — обманом. Покупка или продажа ответов подпадает под действие Уголовного кодекса РФ и грозит уголовной ответственностью. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала юрист Елена Рудакова.

Как рассказала эксперт, покупка ответов на ЕГЭ является нарушением установленного законодательством порядка проведения государственной итоговой аттестации и может повлечь серьезные последствия. Основные риски для ученика — аннулирование результатов экзамена. Если нарушение будет выявлено во время экзамена или после сдачи бланков, результаты ЕГЭ могут аннулировать. Пересдать экзамен в этом случае можно будет только через год.

«Ученик может стать соучастником преступления. Подросток, решивший купить ответы, автоматически становится соучастником противоправных действий», — сказала она.

Фото: [ istockphoto.com/FatCamera ]

Специалист объяснила, что те, кто продает ответы (и правильные, и нет) совершают преступления, предусмотренные:

ст. 159 УК РФ — Мошенничество. Если мошенник путем обмана или злоупотребления доверием завладевает деньгами школьников и их родителей, его действия квалифицируются как мошенничество. Наказание может варьироваться от штрафа до лишения свободы на срок до 10 лет (в зависимости от размера ущерба и наличия организованной группы).

ст. 272 УК РФ — Неправомерный доступ к компьютерной информации. Если для получения ответов на ЕГЭ совершались хакерские атаки на информационные системы Рособрнадзора или взламывались аккаунты, то это влечет за собой уголовную ответственность вплоть до лишения свободы.

ч. 7 ст. 13.15 КоАП РФ — Злоупотребление свободой массовой информации. В этом случае злоумышленнику грозит административная ответственность, например, если ссылка на ответы к ЕГЭ публикуется в соцсетях или на сайте.

Помимо этого, эксперт предупредила, что часто мошенники предлагают фейковые ответы или скрывают в файлах вредоносные программы, которые могут заразить устройство.

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