В России могут повысить штрафы за антисанитарию в квартире: кто попадает под санкции

Правительство рассмотрит законопроект, направленный на повышение штрафов за несоблюдение санитарных норм в квартирах. Предполагается, что максимальный штраф составит 50 тыс. рублей. Автором инициативы выступил заместитель главы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, сообщает РИА Новости.

В пояснительной записке к законопроекту указывается на необходимость усиления ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических норм как в жилых и общественных пространствах, так и в зданиях, сооружениях и транспорте.

Размер штрафа для физических лиц может варьироваться от 1250 до 2500 рублей. Должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 2500 до 5000 рублей. Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц предусмотрены штрафы в диапазоне от 25 до 50 тыс. рублей, либо возможно приостановление их деятельности на срок до трех месяцев. Инициатива уже получила одобрение Роспотребнадзора.

На кого в первую очередь будет направлен законопроект и о каких формах загрязнения общественного транспорта идет речь, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал автор инициативы Сергей Колунов.

«Мы говорим о защите людей, которые вынуждены жить по соседству с антисанитарией. В том же Красногорске мне известно о нескольких случаях, длящихся годами, когда человек превращает квартиру в помойку, а соседи вынуждены этим дышать. На сегодняшний день, к сожалению, механизмов воздействия на таких нарушителей практически нет, а действенных механизмов нет вовсе», — пояснил замглавы комитета интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Политик подчеркнул, что все заканчивается судебными разбирательствами и штрафом в 1 тыс. рублей. В то же время люди продолжают этим дышать и терпеть.

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«Именно поэтому я выступил с данной инициативой — чтобы защитить людей, чтобы их недвижимость не теряла в цене, чтобы была востребованность в аренде их квартиры. И здесь мы работаем по двум направлениям — повышение штрафов и возвращение в ГК нормы об изъятии таких квартир», — добавил Колунов.

Также депутат отметил, что инициатива не относится напрямую к транспорту, но статья, в которую предлагается внести изменения, касается антисанитарии в целом.

«Поэтому, полагаю, ужесточится наказание и за загрязнение общественного транспорта», — подчеркнул политик.

Юрист Юрий Капштык заявил, что инициатива действительно хорошая и полезная, однако отметил, что необходимо проработать некоторые нюансы с юридической точки зрения.

«То, что законопроект направлен на увеличение штрафов как меры воздействия на нерадивых граждан или организаций — это вполне хорошая инициатива, но возникает ряд вопросов: кто будет наделен полномочиями составлять данные протоколы и акты, а также не будет ли злоупотребления», — пояснил эксперт.

В таком случае, продолжил он, необходимо отдельно вызывать представителя Роспотребнадзора или санитарно-эпидемиологической службы.

«Они должны вместе обходить такие квартиры, но при всем при этом тогда должна быть поправка, в том числе в Конституцию, которая сейчас гарантирует, что жилище является неприкосновенным и без санкции прокурора проникновение или постановление суда не допускается. Значит, необходимо заранее предусмотреть этот вопрос, чтобы в случае наличия оснований или официального заявления по факту проверки сотрудники имели право входить в жилое помещение», — добавил Капштык.

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Эксперт напомнил, что даже сотрудники полиции не имеют такого приоритетного права.

«Они могут составить протокол об административном правонарушении, передать его в другие ведомства или в суд для определения штрафа. Но в данной ситуации вполне закономерно предположить, что участковый, который отвечает за порядок в районе, обязан знать неблагополучные квартиры, семьи или лица, ведущие асоциальный образ жизни, и при проверке должен иметь право составлять аналогичный протокол», — продолжил юрист.

Кроме того, по словам эксперта, необходимы четкие рамки понятия «антисанитария».

«К примеру, если в квартире имеются тараканы, фактически это требует санитарной обработки, но если весь дом старый, ветхий, он заражен и любые методы борьбы жильцов не приводят к результату, тогда вопрос: кто ответственен — сам жилец или все-таки службы управляющей компании, которая отвечает за санитарное состояние дома целиком», — заключил Капштык.

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