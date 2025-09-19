В России набирают популярность сушеные мухоморы: чем на самом деле чреваты их лечебные свойства
Врач Лозикова: сушеные мухоморы могут быть смертельно опасны
Фото: [istockphoto.com/Anton Novikov]
В последние годы в интернете набирает популярность идея «лечебных свойств» ярко-красных мухоморов. Особый рост популярности этих грибов замечен в Татарстане, где мухоморы продают ведрами. Мухоморы сушат, делают настойки или порошки, утверждая, что они помогают от стресса или восполняют энергию. Однако так ли они безопасны для здоровья, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-терапевт Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Анастасия Лозикова.
По словам эксперта, в действительности мухомор красный содержит активные вещества — мускарин, иботеновую кислоту и мусцимол.
«Они действуют на нервную систему, вызывая галлюцинации, тошноту, потливость, судороги. Даже в малых дозах риск отравления остаётся высоким, так как концентрация токсинов в грибах непостоянна и зависит от места и времени сбора. Следует понимать, что на сегодняшний день не существует клинических исследований, которые подтвердили бы лечебный эффект мухоморов для человека», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Однако есть десятки зафиксированных случаев интоксикации с тяжелым течением, добавила Лозикова.
«Основная опасность любого ядовитого гриба — непредсказуемость действия. Токсическая доза для разных людей может различаться в разы. Для ребенка даже небольшой кусочек сушеного мухомора может быть смертельно опасен», — заключила врач.
