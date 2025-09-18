Неожиданное потепление до +25°: прогноз погоды в Москве и Подмосковье в выходные 20 и 21 сентября

Выходные дни 20 и 21 сентября в Москве и Подмосковье ожидаются теплыми и без дождей, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В субботу облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, а днем преимущественно без осадков.

«Температура в столице ночью +10…+13 градусов, днем +16…+18. По области облачно с прояснениями, ночью +7…+12, днем +14…+19 градусов. Ветер западной четверти, 5-10 метров в секунду», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В воскресенье также облачно с прояснениями и преимущественно без осадков.

«В Москве ночью +11…+13, днем +20…+22 градуса. По области ночью +8…+13, днем +18…+23 градуса. Ветер западный, 5-10 метров в секунду», — продолжил Ильин.

Первый день новой рабочей недели станет еще более теплым. Ночью +9…+14 градусов, днем +20…+25 градусов. Ветер западный, 5-10 метров в секунду.

Ранее врачи назвали топ жиросжигающих продуктов.