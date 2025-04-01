В России возобновляется ограничение полной стоимости кредита — что это такое, с чем столкнутся заемщики

С 1 апреля Центробанк возобновляет ограничение полной стоимости кредита (ПСК) по потребительским кредитам и займам. С одной стороны, это направлено на защиту интересов граждан за счет повышения прозрачности формирования полной стоимости кредита и исключения «скрытых комиссий и платежей». С другой — способствует минимизации рисков самих банков и микрофинансовых организаций путем сокращения доли необеспеченных потребительских кредитов. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

Полная стоимость кредита — это общая сумма, которую заемщик должен будет выплатить кредитору за весь срок действия кредита, объяснила эксперт. Она включает в себя не только основную сумму долга, но и все дополнительные расходы, связанные с получением и обслуживанием кредита: проценты в качестве платы за использование заемных средств; комиссии, которые могут взиматься кредитором на оформление кредита; ведение счета; страховые премии, если предусмотрено страхование жизни или имущества; штрафы и пени за просрочку платежа; прочие дополнительные расходы, например, связанные с нотариальными услугами, расходы на оценку имущества, регистрационные сборы и т.п.

«Понимание того, во что «выльется» полная стоимость кредита — это, наверное, самая важная для заемщика информация, которая позволяет оценить его реальную финансовую нагрузку и сравнить различные кредитные предложения еще на этапе подачи заявки. Важно, что ограничение ПСК будет распространяться только по кредитным договорам, заключенным или измененным с 1 апреля 2025 года. При этом полная сумма потребительского кредита не сможет превысить 33,3% (1/3) от среднерыночного значения по соответствующей категории кредитных средств», — отметила Проданова.

Данные о среднерыночном значении полной стоимости кредита по категориям потребительских кредитов ЦБ РФ рассчитывает ежеквартально и публикует на своем сайте, добавила экономист. По ее словам, нововведение защитит интересы заемщиков, так как повысить прозрачность формирования полной стоимости кредита и исключит «скрытые платежи и комиссии». Кроме того, мера снизит риски банков за счет сокращения доли необеспеченных потребительских кредитов.

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