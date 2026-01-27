В России все чаще заражаются паразитами: как защититься

Роспотребнадзор сообщил о росте случаев заражения паразитарными заболеваниями в Новосибирской области. Несмотря на это, в Москве и Московской области ситуация остается под контролем, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов. Эксперт объяснил, как обезопасить себя от паразитов.

Одной из основных причин роста заболеваемости является прибытие трудовых мигрантов из регионов Восточной Азии, которые выступают переносчиками этих заболеваний. Роспотребнадзор напомнил о необходимости проверок мигрантов, работающих в общепите, соответственно требованиям Минздрава. Отмечается распространение гельминтозов, включая такие распространенные разновидности, как аскаридоз и трихоцефалез. Кроме того, завозятся и более редкие, но потенциально опасные паразитарные инфекции, такие как описторхоз и клонорхоз.

По словам врача, в столичном регионе не отмечается случаев всплеска паразитарных заболеваний.

«И в целом, и в частности от мигрантов, которые прибывают, находятся и работают в Московской области. Роспотребнадзор ведет четкий мониторинг данной ситуации», — пояснил главврач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

При необходимости, продолжил он, при выявлении этих заболеваний проводятся лечебные мероприятия.

«Но, повторюсь, что всплеска заболеваемости в Московской области паразитарными заболеваниями нет, тем более, мигранты перед тем, как устроиться на работу, проходят медицинское обследование. Это обязательно», — добавил Осипов.

Кроме того, врач подчеркнул, что паразитарные заболевания могут быть не только у мигрантов, но и у местных граждан, поэтому необходимо соблюдать меры профилактики.

«Не употреблять в пищу сырые мясные продукты, термически необработанные мясные продукты, а также молочные продукты. И, соответственно, мыть руки», — заключил врач.

