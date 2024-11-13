В Севастополе взорвалась машина военнослужащего — капитан погиб: что известно о теракте

Фото: [ Главное следственное управление Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю ]

В Севастополе на улице Тараса Шевченко утром 13 ноября взорвался автомобиль, в котором находился военнослужащий. От полученных травм водитель скончался, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Что известно о трагедии на данный момент — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В машине, как пишет Baza, находился 47-летний капитан 1-го ранга Валерий Т., занимавший должность начальника штаба бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота. Автомобиль взорвался во время движения.

СУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту совершения теракта и незаконного оборота взрывчатых веществ. Предварительно установлено, что к днищу капитанской машины было прикреплено самодельное взрывное устройство (СВУ).

СВУ, закрепленное со стороны водителя, было приведено в действие дистанционно. Взрыв мог быть заказным убийством, сообщил Mash основную версию следствия на данный момент. С декабря 2023 года капитан, выпускник Военно-морской академии имени Н.Г. Кузнецова в Санкт-Петербурге, находился в украинских списках. По данным телеграм-канала, порядка недели до убийства за офицером следили.

«Следователями назначены необходимые экспертизы, устанавливаются причастные к совершению преступления лица и иные обстоятельства произошедшего», — сообщили в Следкоме.

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