Германия хочет отправить ракеты Taurus на Украину: кандидат в канцлеры ФРГ Мерц пригрозил Москве ультиматумом

Кандидат в канцлеры ФРГ и лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц пригрозил России ультиматумом. В случае своего избрания политик потребует от Москвы в течение 24 часов прекратить удары по объектам на Украине, иначе он поставит ВСУ крылатые ракеты Taurus и разрешит бить вглубь РФ. Политолог Борис Межуев не исключил, что Мерц может привести свой план в действие — и Киев получит Taurus.

После реального прихода к власти Мерц все-таки еще раз подумает над своими словами, уточнил Межуев в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня». Но однозначно говорить, что немецкий политик никогда не сделает заявленного, эксперт не стал.

По его словам, Мерц в вопросах поставки вооружения может оказаться более радикальным, чем действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц. Политолог также назвал ожидаемым ужесточение позиции Европы в целом. Это связано с тем, что Запад уже хочет завершить украинский конфликт, но на совсем противоположных российским условиях.

«Европа сейчас очень напугана приходом Трампа. Она понимает, что продолжение этого конфликта, по всей видимости, будет означать ухудшение ее экономического положения», — предположил Межуев.

Он не исключил, что европеизация конфликта может привести к радикализации Запада. При этом политолог считает, что такое развитие ситуации маловероятно. Возможно, рациональная точка зрения возьмет верх над западными политиками. Но на данный момент складывается общая атмосфера давления на Москву с целью принуждения к переговорам на не самых выгодных условиях, подчеркнул политолог.

Если все-таки Киев получит Taurus, вероятно, что ВСУ ударят ими по Крымскому мосту, допустил Межуев. Тогда Москве придется отреагировать. Политолог заявил, что, возможно, речь пойдет не о ядерном, а о конвенциональном оружии. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что поставки немецких ракет увеличат риск перехода конфликта «в самую опасную стадию».

«Это будет повышением градуса эскалации, это совершенно очевидно», — заключил Межуев.

Ранее Шольц заявил о намерениях провести телефонный разговор с Путиным.