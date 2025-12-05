Американские официальные лица советуют ряду европейских государств выступить против планов ЕС направить замороженные российские активы на кредитование Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в европейских дипломатических кругах. Политолог Георгий Федоров в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, смогут ли европейцы передать активы РФ киевскому режиму.

По информации собеседников издания, представители США обращались к европейским политикам, утверждая, что эти средства могут сыграть роль в будущих мирных переговорах между Москвой и Киевом и не должны использоваться для дальнейшего ведения боевых действий. Политолог Федоров подчеркнул, что американцы с европейцами ведут одну игру, которая направлена против РФ.

«Американцы сейчас играют в благородного полицейского, потому что они ведут переговоры с РФ. Поэтому этому заявлению в СМИ верить нельзя, они просто играют в доброго и плохого полицейского, где Европа — плохой полицейский, который давит через кнут, а США — через пряник. Они за одно по большому счету», — пояснил эксперт.

При этом политолог считает, что у Запада есть возможность отдать замороженные активы Украине.

«Если посмотреть на историю США и Европы, то это колониальные страны, которые только и занимались экспроприацией, а также присваиванием чужих активов. В данном случае все возможно. Но я не думаю, что все отдадут Украине, потому что украинцы для них расходный материал, но они постараются максимум выжать с этого вопроса», — заключил Федоров.

Ранее стало известно, что Китай и Япония оказались на грани войны.