Великий пост-2026: почему нельзя венчаться и можно ли отмечать день рождения

У православных христиан 23 февраля начался Великий пост — самый продолжительный и строгий в церковном календаре. Он продлится 48 дней и завершится 11 апреля, накануне Светлого Христова Воскресения, которое в 2026 году отмечается 12 апреля. О смысле, правилах и распространенных заблуждениях, связанных с этим периодом, рассказал клирик Знаменского храма Ханты-Мансийска иерей Тарасий Борозенец, передает ugra.aif.ru .

Пост — не диета, а время духовного обновления

Многие воспринимают Великий пост всего лишь как возможность скорректировать рацион. Священник подчеркивает, что это глубокое заблуждение. Главная цель поста — научиться жить в мире и любви, чтобы встретить Пасху с чистым сердцем. Для этого важно участие в таинствах исповеди и причастия, посещение особых великопостных богослужений, таких как литургия Преждеосвященных Даров. В эти дни стоит усилить личную молитву и больше читать Евангелие. Основой поста является духовное усилие и послушание.

Кому разрешаются послабления

Церковь не требует строгого соблюдения пищевых ограничений от тех, кому это может навредить. Послабления даются больным, ослабленным людям, беременным и кормящим матерям, детям, а также тем, кто занят тяжелым физическим трудом. Однако меру своего поста обязательно нужно согласовывать со священником и, если есть сомнения, с врачом.

О милостыне и суевериях

В Великий пост всем верующим рекомендуется творить дела милосердия — помогать ближним и жертвовать нуждающимся. Отвечая на вопрос о том, как правильно подавать милостыню (существует мнение, что деньги надо давать только правой рукой, приговаривая: «Да не оскудеет рука дающего…»), отец Тарасий пояснил, что эти слова — не магическая формула, гарантирующая прибыль, а цитата из Священного Писания, напоминание о духовном законе: Бог благословляет щедрого человека.

«Привязка к конкретной руке — это суеверие, смесь языческих представлений о правильном и неправильном. Если человек крестится правой рукой и подает правой — это красивая традиция, символ того, что мы творим добро с благословением. А если у него нет правой руки или он левша, Господь отвернется от его доброго порыва? Конечно нет. Правильно подавать милостыню с любовью, без мыслей: „Вот я сейчас сделаю правильно, и у меня деньги приумножатся“. Это не инвестиция, это жертва», — заявил он.

Можно ли отмечать день рождения?

Если на Великий пост приходится день рождения, отмечать его можно, но скромно, без шумного веселья и излишеств. Праздничный стол должен быть постным. Лучшее, что может сделать именинник в такой день — поблагодарить Бога за прожитый год, посетить храм, исповедоваться и причаститься.

Почему под запретом венчания, путешествия и развлечения?

В пост не совершается венчание, так как это время воздержания, а не празднования. Путешествия ради развлечения также не соответствуют духу поста, но поездки к родным, паломничества или командировки не запрещены. Посещение кино, театров и светских концертов не рекомендуется, чтобы не рассеивать внимание, которое лучше направить на духовное чтение и богослужения. При этом священник предупреждает: нельзя гордиться своим воздержанием, вступать в ссоры и конфликты, забывая о любви к ближнему.

Как объяснить смысл поста ребенку

Отец Тарасий привел яркую аналогию для школьников. Представь, что ты хочешь стать чемпионом по футболу, но при этом любишь пиццу, мороженое и допоздна играешь в компьютерные игры. Тренер говорит: «Если хочешь побеждать, два месяца перед важным матчем не ешь сладкое, ложись спать вовремя, а игры замени на тренировки». У ребенка есть цель — кубок, и он добровольно отказывается от временных удовольствий, чтобы стать сильнее.

«Пост — это такая же тренировка, только для души. Мы сознательно говорим „нет“ привычкам, чтобы натренировать душу быть добрее, внимательнее к другим, ближе к Богу. Например, промолчать в ответ на обидную шутку труднее, чем не есть конфеты. Но это и есть настоящий пост — когда ты побеждаешь свою злость. Грехи „забивают“ антенну нашей души „помехами“. А когда мы постимся, мы настраиваемся на Бога и лучше слышим, что он хочет нам сказать. Начинаем замечать, кому плохо, кому нужна помощь», — добавил он.

Завершается пост Пасхой, и радость от встречи с Воскресшим Христом будет особенно глубокой, потому что мы потрудились ради нее. Детский пост должен быть разумным, не вредить здоровью, и его меру нужно устанавливать с духовником, а не принуждением.