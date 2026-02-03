Опасные сладости: почему энергетические мармеладки с кофеином угрожают здоровью детей

Энергетические мармеладки с таурином и кофеином являются скрытой формой энергетиков и несут для детей серьезные риски. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила врач-педиатр Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Назрин Алиева.

Ранее в телеграм-канале Shot сообщили, что школьники стали скупать без паспорта энергетические мармеладки с таурином и кофеином. Так производители обходят запрет на продажу энергетиков детям. Врач Алиева напомнила, что кофеин — мощный стимулятор центральной нервной системы, а таурин усиливает его действие, влияя на обмен нейромедиаторов и сердечно-сосудистую регуляцию.

«У подростков эти механизмы еще формируются, поэтому реакция на стимуляторы сильнее и менее предсказуема, чем у взрослых. Кроме того, сладкая форма не воспринимается как „лекарственная“, ребенок может съесть несколько упаковок, получив дозу кофеина, сопоставимую с большой банкой энергетика. Это приводит к тахикардии, повышению давления, нарушениям ритма, тремору, тревоге и бессоннице», — предупредила эксперт.

По ее словам, кофеин у детей также повышает возбудимость коры головного мозга, снижает концентрацию, провоцирует перепады настроения и формирует зависимость от стимуляторов.

«Не стоит забывать и о том, что таурин и кофеин усиливают работу миокарда и увеличивают его потребность в кислороде. У ребенка с невыявленными особенностями ритма это может спровоцировать пароксизмальные аритмии и другие осложнения», — заключила Алиева.

