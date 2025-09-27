Весы, Рыбы и Львы найдут любовь в начале октября — как увеличить шансы на счастливый роман

Октябрь принесет настоящую любовь в жизнь Весов, Рыб и Львов. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала эзотерик Майя Королева. Она поделилась, что нужно сделать, чтобы точно привлечь романтику в жизнь.

Солнце освещает личность Весов, их притягательность и обаяние. В октябре они в разгаре, в центре внимания и особенно открыты к новым знакомствам. Звезды готовят романтические сюрпризы для Весов, главное — не бояться быть немного инициативными.

Рыбы могут почувствовать душевную близость с кем-то новым, нужно лишь отпустить старые обиды. Начало октября для них благоприятно в эмоциональном плане. Возможны знакомства через друзей, творчество или даже случайные встречи в романтической обстановке. Львы будут на волне обаяния и харизмы. Легкий флирт рискует перерасти в нечто серьезное, но не нужно забывать делиться вниманием, а не только получать его, отметила Королева.

«Чтобы усилить шансы на встречу любви в октябре, будьте в тех местах, где вы по-настоящему счастливы и спокойны. Именно там любовь обычно и находит», — заключила астролог.

