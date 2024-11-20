Возможна двойня: вся правда о беременности русской возлюбленной Джонни Деппа

Русская возлюбленная Джонни Деппа Юлия Власова заинтриговала своих подписчиков публикациями в соцсетях, в которых заявила, что в этом году уже дважды получила предложение руки и сердца, а также намекнула на скорое пополнение в семье. Стоит ли поклонникам ждать новость о беременности или подобные высказывания лишь способ привлечь внимание общественности, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала таролог Инна Алексеева (Мишина).

По ее словам, у пары будут гармоничные и романтичные отношения, а сейчас возлюбленные находятся в начале нового жизненного этапа.

«Карты свидетельствуют о семейном счастье и, возможно, путешествии или даже переезде. Пару ждут активные, энергичные изменения, а также уверенность в решении любых вопросов. Однако возможны страхи и некоторые беспокойства в их союзе. С ними нужно будет справиться, но у них получится, так как чувства искренни и глубоки», — заявила экстрасенс интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Семейная жизнь пары, по прогнозу таролога, обещает быть уравновешенной и справедливой.

«Карты обещают им крепкие отношения и, возможно, пополнение в семье. Будет ли это мальчик или девочка, пока не ясно, детей будет несколько, очень похоже на двойную или их будет двое разнополых. Но в любом случае их будущая совместная жизнь обещает быть полной любви и гармонии», — заключила Алексеева.

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