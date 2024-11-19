Встречаются, но все очень сложно: стала известна правда об отношениях Ольги Бузовой и Олега Майами

В соцсетях активно обсуждают возможный роман Ольги Бузовой и певца Олега Майами. Пара подогревает слухи об отношениях с момента выхода их совместного трека «Такси». Получится ли у возлюбленных создать крепкую семью, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала таролог Инна Алексеева (Мишина).

По словам специалиста, Ольге и Олегу будет сложно построить стабильные отношения.

«Карты указывают на финансовые трения и возможные материальные проблемы, которые могут привести к конфликтам. Возможно, им придется постоянно искать компромисс, что будет блокировать дальнейшее развитие отношений. Для создания гармонии им придется проявить терпение, но это приведет к охлаждению или даже завершению отношений», — пояснила экстрасенс интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Несмотря на отсутствие официального подтверждения, отношения между Бузовой и Майами существуют, но на эмоциональном уровне, подчеркнула Алексеева, все сложно.

«Чтобы семья состоялась, обоим партнерам нужно преодолеть множество противоречий и трудностей. Но в данном случае у них, скорее, не получится стать семьей, потому что необходима глубокая работа над собой», — заключила таролог.

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