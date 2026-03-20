«Возможно снятие санкций»: раскрыто, о чем хотят договориться Лукашенко и Трамп

США не станут снимать санкции с РФ и Белоруссии, несмотря на подготовку «большого договора» президента Белоруссии Александра Лукашенко с американским лидером Дональдом Трампом. При этом стороны могут договориться о финансовом сотрудничестве Москвы, Минска и Вашингтона. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Георгий Федоров.

Ранее Лукашенко сообщил журналистам, что готовится «большой договор» с Соединенными Штатами Америки. Как отметил политолог Федоров, договоренность будет не только с Минском, но и Москвой, поскольку Россия и Белоруссия — союзные государства.

«Возможно, договорятся о разграничении влияния, а также о новых правилах политического и иного взаимодействия. К примеру, у американских компаний появится возможность работать по различным проектам в Белоруссии и РФ», — пояснил эксперт.

Однако доверять американцам всецело не стоит, считает специалист, поскольку подписанные с ними договора всегда продвигают агрессивную политику Штатов.

«При этом Белоруссия не сможет стать мостом США и РФ, потому что у Минска еще хуже были отношения с американцами, чем у России. В рамках этого договора возможно снятие санкций, но я не верю в то, что Штаты пойдут на это», — заключил Федоров.

