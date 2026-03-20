Автоэксперт раскрыл, какой режим убьет двигатель в сухой сезон

С началом сухого сезона многие водители чаще включают «спорт» и спорят, что вреднее для машины — резвая езда или экономичный режим. При этом реальные риски чаще связаны не с заводскими настройками, а с вмешательством в электронику. Как спорт-режим влияет на ресурс авто и чего действительно стоит бояться, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал автоэксперт Андрей Венгерский.

По словам эксперта, штатный спортивный режим, предусмотренный заводом, опасности сам по себе не несет.

«Если это спорт-режим, заложенный производителем, включайте его сколько хотите. Конструкторы рассчитывают мотор, коробку и тормоза под те нагрузки, которые он дает», — подчеркнул Венгерский.

Он уточнил, что «спорт» просто делает машину более отзывчивой, дольше держит обороты и логично увеличивает расход топлива и износ расходников, но не ломает агрегаты мгновенно. Куда опаснее вмешательство в заводские настройки.

«Ломают машину не штатные режимы, а нештатные прошивки, сделанные кривыми руками. Когда поднимают мощность и отключают эконормы без понимания последствий, страдают поршневая, турбина, топливная система, все работает за пределом заложенного ресурса», — перечислил автоэксперт.

Вывод Венгерского прост: в сухой сезон пользоваться заводским спорт-режимом можно без страха, если вовремя проходить ТО и не ездить постоянно «в полный газ». А вот экспериментировать с сомнительным чип-тюнингом гораздо рискованнее для машины, чем любая штатная кнопка «Sport» на панели.

Ранее сообщалось, что таксисты-«бомбилы» взвинтили цены в Москве.