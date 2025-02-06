Готов ли Центробанк пойти на уступки: что будет с ключевой ставкой после 14 февраля

Ключевая ставка сохранится на прежнем уровне в 21% после заседания совета директоров Банка России, запланированного на 14 февраля. Такой прогноз интернет-изданию «Подмосковье сегодня» дала экономист, член Общественного совета при Минобрнауки России, доцент РГУ СоцТех Инна Литвиненко.

По ее словам, экономика страны на данный момент не готова к снижению ключевой ставки. Инфляция демонстрирует себя, что по-прежнему можно увидеть на ценниках в магазинах, объяснила Литвиненко.

«При этом население психологически не готово к повышению ставки рефинансирования. Этого не стоит делать, потому что все-таки возникают большие риски потери для бизнеса», — заключила экономист.

Ранее стало известно, что Центробанк не собирается замораживать вклады россиян на фоне слухов об этом.