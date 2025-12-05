Просто замените эти ингредиенты: диетолог поделилась пп-версиями популярных новогодних салатов

Новый год всегда ассоциируется не только с началом нового этапа в жизни, но и с набором лишних килограммов после застолья. Как вкусно отметить праздник и при этом не бояться встать на весы 1 января, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Анастасия Тараско. Достаточно лишь заменить привычные ингредиенты в салатах на более полезные.

По словам эксперта, основную калорийность в салатах добавляет майонез, особенно, если класть его щедро.

«Здоровая альтернатива майонезу — это собственные заправки, например, из йогурта, горчицы, с добавлением лимона или яблочного уксуса и различных специй на ваш вкус. Такая заправка менее калорийна и содержит больше полезных веществ. Также можно заправить салат не привычным майонезом, а оливковым маслом и лимонным соком. Это тоже очень полезно», — пояснила диетолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Кроме того, в традиционный салат оливье можно добавить майонез собственного приготовления из яиц, горчицы и лимона.

«Но помним, что для такого домашнего майонеза очень строгие условия приготовления — продукты должны быть свежими, надлежащего качества. И домашний майонез долго не хранится. Также в салат вместо картофеля можно добавить запеченный пастернак или топинамбур. Они похожи по вкусу, но при этом обладают более низким гликемическим индексом, а также содержат больше полезных и питательных веществ», — добавила эксперт.

Вместо колбасы, продолжила диетолог, можно и нужно добавить, например, запеченную индейку или говядину.

«Кстати, запеченное мясо, постная говядина или свинина, индейка — это прекрасная альтернатива колбасе на столе. Если вы хотите приготовить салат мимоза, то используйте вместо консервы, которая содержит и масло, и много соли, самостоятельно запеченную скумбрию или горбушу», — подчеркнула Тараско.

Также диетолог посоветовала добавлять в салаты и блюда орехи, измельченные семечки, капусту, йогурт и всевозможные специи. Это добавит интереса, хрусткости салату, а также полезных питательных веществ и сытости.

Ранее врачи раскрыли, какие новогодние украшения могут вызвать аллергию.