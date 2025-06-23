Вся трава становится ядовитой: о чем предупреждают народные приметы и поверья в день Варнавы Земляничника 24 июня

Православная церковь 24 июня вспоминает двух апостолов Варнаву и Варфоломея. В народе день называют Варнава Земляничник. Подробнее о приметах и запретах на 24 июня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Варнава, изначально носивший имя Иосиф, был родом с Кипра. Обратившись ко Христу, он продал свое имение и принес деньги к ногам апостолов, за что и получил прозвище Варнава, что означает «сын утешения». Он был сподвижником апостола Павла в миссионерских путешествиях, проповедуя Евангелие язычникам. Варнава отличался кротостью, мудростью и щедростью.

Варфоломея отождествляют с Нафанаилом, упомянутым в Евангелии от Иоанна. Он был одним из двенадцати апостолов и проповедовал в Индии, где перевел Евангелие от Матфея на местный язык. Считается, что Варфоломей принял мученическую смерть.

В народной традиции день памяти апостолов Варнавы и Варфоломея связывается с началом сенокоса. Однако в этот день крестьяне старались не работать в поле, чтобы не навлечь на себя гнев святых. День считается не подходящим для новых начинаний, а любая ссора может перерасти в серьезный разлад.

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Приметы

Гуси летят против ветра — к сырой погоде;

Скот держится около дома — к похолоданию;

Если туман по воде стелется — будет много грибов;

Если дождь идет при солнце — ненастье скоро пройдет;

Утки активно ныряют и плещутся — к дождю;

Стрижей в ясную погоду не видно — к грозе;

Пчелы с утра в поле не летят, а в ульях сидят и сильно жужжат — к осадкам;

В солнечный день голуби прячутся — будет непогода;

Нельзя ругаться, ссориться и конфликтовать, так как ссора супругов может привести к серьезному разладу;

Нельзя начинать новые дела, иначе они закончатся провалом;

Никогда не рвали травы и не собирали цветы или урожай 24 июня, также не стоит и сидеть на траве — все травы в этот день считаются ядовитыми, даже целебные.

Именины в этот день отмечают: Варфоломей, Ефрем, Мария.

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