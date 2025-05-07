Введен режим ЧС: что известно об атаке дронов на Саранск

В среду, 7 мая, власти Саранска объявили об угрозе атаки беспилотников, в связи с чем распорядок дня для саранцев изменился. Что произошло в столице Республики Мордовии — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Хронология событий

Утром 7 мая Саранск подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Как передает телеграм-канал Baza, местные жители заметили в небе дроны. Очевидцы отмечали характерный гул моторов.

Местные жители делились в социальных сетях видео и фотографиями пролетающих дронов и последствий атаки. На кадрах видно, как беспилотники летят на низкой высоте.

Реакция властей и меры безопасности

Глава Республики Мордовия Артем Здунов в своем телеграм-канале сообщил, что в Саранске объявлена беспилотная опасность. Также в ответ на инцидент администрация Саранска ввела режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня, чтобы обеспечить безопасность жителей и координировать действия экстренных служб.

Фото: [ медиасток.рф ]

Запрет на публикацию

Помимо этого, оперштаб Республики Мордовия запретил распространение на территории региона информации, включая фото- и видеоматериалы, с мест совершения преступлений террористической направленности.

Кроме того, под запрет подпадает публикация сведений о последствиях применения беспилотников, если такие данные позволяют установить их местоположение, факт поражения или оценить характер нанесенных повреждений.

Фото: [ freepik.com ]

Запрещено также разглашать информацию о размещении, порядке несения службы, боевом применении сил и средств Минобороны России и Федеральной службы войск национальной гвардии РФ на объектах топливно-энергетического комплекса республики. Нарушение данных требований влечет за собой административную ответственность. Указанный запрет не распространяется на подразделения Минобороны РФ и органы правопорядка.

Отмена занятий в школах

Также было решено приостановить работу детских садов, школ, колледжей и университетов города на 7 мая. Гражданам рекомендовали сохранять самообладание и следить за информацией от официальных источников, чтобы быть в курсе актуальной ситуации и дальнейших действий образовательных учреждений.

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