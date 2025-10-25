«Выходи за меня»: этим трем знакам зодиака могут сделать предложение уже на следующей неделе

Период с 27 октября по 2 ноября отлично подходит для серьезных шагов в отношениях, однако представительницам трех знаков Зодиака может повезти больше других. Как заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» эзотерик Элиана Астратова, предложение руки и сердца в ближайшее время ожидает Скорпионов, Тельцов и Козерогов.

Солнце в Скорпионе усиливает личную притягательность этого знака. В отношениях наступает момент истины: партнер готов на серьезный шаг, потому что чувствует внутреннюю силу и преданность Скорпиона.

Звезды и планеты расположились для Тельцов в аспекте «узаконенных чувств», поэтому именно сейчас могут прозвучать те самые слова: «Выходи за меня». Астролог посоветовала создать атмосферу доверия и уюта — романтика расцветет естественно.

Обычно сдержанные Козероги будут совсем иные на неделе с 27 октября по 2 ноября, партнер увидит в них надежность и стабильность. Очень вероятно официальное предложение — или обсуждение будущего вместе.

«Для Раков или Рыб неделя тоже может стать вехой в любви, но скорее в эмоциональном, чем формальном смысле — возможны признания, разговоры «о будущем», переход отношений на новый уровень», — заключила эзотерик.

