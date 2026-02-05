Выше 150 тыс. рублей: назван город Подмосковья с самыми большими зарплатами в сфере услуг

Зарплаты в сфере услуг в Люберцах достигают 150 тыс. рублей и больше. Местные работодатели предлагают самые высокие награждения для сотрудников по Московской области, выяснили аналитики «Авито Работы». Результаты исследования доступны интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Люберцы (в среднем 134 тыс. рублей), Одинцово (132 тыс. рублей) — города Московской области с самыми высокими зарплатами в сфере услуг. Наименьшие предложения в Коломне (107 тыс. рублей) и Электростали (108 тыс. рублей). В середине списка оказались Химки (127 тыс. рублей), Мытищи (126 тыс. рублей), Королев (125 тыс. рублей), Красногорск (124 тыс. рублей), Балашиха (123 тыс. рублей) и Подольск (121 тыс. рублей).

Больше всего среди работников сферы услуг Подмосковья зарабатывают мастера-приемщики в Люберцах — в среднем выше 157 тыс. рублей (+19% за год). Также высокие зарплаты у барберов в Балашихе — порядка 147 тыс. рублей (+58% за год), помощников по хозяйству в Одинцове (153 тыс. рублей, +20%) и отделочников в Химках (149 тыс. рублей, +41%). Меньше всего получают садовники из Коломны (99 тыс. рублей, +39% за год), сантехники из Электростали (102 тыс. рублей, +12%) и мастера по ремонту бытовой техники их Балашихи (104 тыс. рублей, +52%).

Наиболее активно растут зарплаты работников сферы услуг в Мытищах (в среднем +36,6% за год), Подольске (+35%) и Балашихе (+34,8%). Медленный прирост аналитики отметили в Электростали и Одинцове (в среднем +11% за год в каждом городе). Заметнее всего поднялись зарплаты помощников по хозяйству в Подольске (+79% за год). Практически не изменились доходы сборщиков мебели в Электростали, отделочников в Одинцове и Люберцах (+1% во всех городах).

