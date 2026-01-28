Удаление жира может убить: хирург рассказал о страшных последствиях липосакции

Операции по удалению жировых отложений могут приводить к хроническим болевым синдромам и тромбоэмболическим осложнениям. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил врач-хирург Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Олег Миленин.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что жительнице Краснодара после липосакции ягодиц может потребоваться ампутация ног. Процедура обернулась тяжелыми последствиями: некрозом тканей, нарушением кровообращения и угрозой летального исхода. Как отметил врач Миленин, в ходе липосакции происходит механическое разрушение жировой ткани, что неизбежно затрагивает мелкие сосуды, нервные окончания и соединительнотканные структуры.

«Одним из наиболее тяжелых осложнений является повреждение сосудистой сети. Нарушение кровоснабжения может приводить к ишемии тканей, формированию гематом, фиброзу и некрозу. При обширном поражении это создает угрозу инфицирования, системной воспалительной реакции и даже необходимости ампутации», — пояснил эксперт.

По его словам, отсроченные осложнения могут проявляться спустя недели и месяцы, что затрудняет коррекцию и снижает эффективность повторных вмешательств.

«При этом операции по удалению жировых отложений в целом могут приводить к деформации контуров тела, хроническим болевым синдромам, нарушению чувствительности и тромбоэмболическим осложнениям. Особенно высоки риски при повторных операциях и отсутствии полноценного послеоперационного наблюдения», — заключил Миленин.

