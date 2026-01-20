Заболеваемость ОРВИ в России выросла в 1,5 раза после праздников: врачи рассказали об обстановке в Подмосковье

После новогодних праздников в России зафиксирован резкий рост заболеваемости ОРВИ, сообщают СМИ. За неделю количество заболевших увеличилось в полтора раза. Опасен ли такой рост заболеваемости и какая обстановка сейчас в Подмосковье, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов.