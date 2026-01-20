Заболеваемость ОРВИ в России выросла в 1,5 раза после праздников: врачи рассказали об обстановке в Подмосковье
Главврач Осипов: большая часть населения уже переболела ОРВИ
Фото: [istockphoto.com/ozgurcankaya]
После новогодних праздников в России зафиксирован резкий рост заболеваемости ОРВИ, сообщают СМИ. За неделю количество заболевших увеличилось в полтора раза. Опасен ли такой рост заболеваемости и какая обстановка сейчас в Подмосковье, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов.
По его словам, рост острых респираторных вирусных инфекций в России не превышает пороговые уровни.
«В Московской области также нет превышения пороговых уровней. Регистрируются случаи вируса гриппа, его разновидностей: гонконгский грипп, аденовирус, риновирус, единичные случаи Covid», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
В связи с чем, продолжил Осипов, о резком повышении заболеваемости говорить не стоит.
«И, наверное, уже достаточно большая часть населения переболела. Понятно, что пока идет неблагоприятный зимний период, холода. И необходимо все-таки соблюдать меры защиты — избегать посещения больших массовых мероприятий или надевать маску, приходя домой — мыть руки, умываться, проветривать квартиру. Это самые элементарные меры профилактики», — заключил главврач.
