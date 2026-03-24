«Загадала желание и нырнула в ледяной чан»: Юлия Пересильд устроила банный ритуал

41-летняя Юлия Пересильд устроила себе редкий день отдыха и отправилась в русскую баню, где провела время в атмосфере уюта и традиций, сообщает The Voice .

Актриса, чей график обычно расписан по минутам, призналась, что особенно ценит такие моменты перезагрузки. По ее словам, поход в баню — это не просто отдых, а целый ритуал, который помогает восстановить силы.

Пересильд не ограничилась парной: она решилась на контрастные процедуры и окунулась в ледяной чан под открытым небом. При этом звезда предстала без макияжа, сделав ставку на естественность.

Для отдыха актриса выбрала образ с отсылкой к русскому народному стилю. В программе дня были травяной чай, свежий воздух и неспешные разговоры — все, что создает ощущение уединения и гармонии.

Юлия рассказала, что банный день получился почти символическим: с загадыванием желаний, ленточками на дереве и песнями. «Настроились на баню — загадали желания, попели, поговорили о жизни и пошли париться», — поделилась она.

Отдельно актриса отметила, что такие моменты возвращают ее в детство. Она вспомнила, как проводила время с бабушкой в деревне: топили баню по-черному, собирали травы и заваривали чай. Этот опыт Пересильд назвала настоящим «возвращением к себе».

Звездные ритуалы отдыха: как восстанавливаются знаменитости

Современные знаменитости все чаще делают ставку не на роскошные вечеринки, а на осознанный отдых. Среди популярных практик — бани, спа, ретриты и цифровой детокс. Юлия Пересильд признается, что именно такие паузы помогают ей сохранять баланс в насыщенном графике.

Эксперты подтверждают: регулярное восстановление снижает уровень стресса, улучшает сон и даже влияет на внешний вид. Поэтому неудивительно, что звезды все чаще делятся подобными ритуалами с подписчиками — тренд на «медленный отдых» только набирает обороты.

Русская баня: польза для здоровья и мнение специалистов

Русская баня давно считается одним из самых эффективных способов расслабления и оздоровления. Высокая температура в сочетании с паром способствует очищению кожи, улучшает кровообращение и помогает снять мышечное напряжение.

Контрастные процедуры, такие как окунание в холодную воду или ледяной чан, усиливают эффект: тренируют сосуды и повышают общий тонус организма. Однако врачи предупреждают — при хронических заболеваниях или проблемах с сердцем такие практики требуют осторожности и консультации со специалистом.

Юлия Пересильд: фильмы и главные роли актрисы

Юлия Пересильд — одна из самых востребованных актрис российского кино, известная своими глубокими и эмоциональными ролями. Широкую популярность ей принесли работы в фильмах «Битва за Севастополь» и «Вызов», где она сыграла ключевые образы.

Помимо кино, Пересильд активно участвует в театральных постановках и социальных проектах. Ее творческий путь сочетает в себе как масштабные кинопроекты, так и камерные, психологически тонкие роли, за которые актриса неоднократно получала признание критиков и зрителей.