Заморозки, гололедица и резкий рывок к теплу: Москву и Подмосковье накроет контрастной погодой

В начале недели Москву и Подмосковье ждут ночные заморозки, слабые осадки и прохлада, но уже к выходным в регион придет более мягкая, по-весеннему комфортная погода с температурой днем до +13 градусов. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, во вторник, 21 апреля, ожидается облачная с прояснениями погода. По области местами пройдут небольшие осадки: ночью возможны мокрый снег и снег, днем — преимущественно дождь. Температура ночью в Москве 0…+2 градуса, по области от -3 до +2. Днем в столице +6…+8, по Подмосковью +4…+9. Ветер северо‑западный, северный 7–12 м/с, местами по области возможна гололедица.

«Начало недели в столичном регионе еще будет напоминать о зиме: ночью местами отрицательные значения, местами мокрый снег и гололедица. Днем температура будет постепенно расти, но по-настоящему тепло станет ближе к середине недели», — уточнил Ильин.

В среду, 22 апреля, сохранится сухая погода. Ночью ожидается небольшая облачность и без осадков: в Москве -2…0 градусов, в центре +1…+3, по области -4…+1. Днем станет значительно теплее — в столице прогнозируется +11…+13, по области +8…+13, при западном ветре 5–10 м/с.

К четвергу, 23 апреля, характер погоды снова изменится. Ночью будет облачно, пройдет дождь с количеством осадков 3–7 мм. Температура в Москве составит +3…+5 градусов, по области 0…+5, ветер юго‑западный 5–10 м/с. Днем прогнозируется сплошная облачность и осадки, преимущественно в виде дождя (3–5 мм). В столице ожидается +5…+7 градусов, по Подмосковью +3…+8, ветер западной четверти 6–11 м/с.

Пятница, 24 апреля, начнется пасмурной погодой с осадками при температуре около 0…+5 градусов и восточном ветре 3–8 м/с. Днем будет облачно, местами возможен небольшой дождь, воздух прогреется до +8…+13, ветер сменится на юго‑восточный 3–8 м/с.

В ночь на субботу, 25 апреля, ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, температура +2…+7 градусов, ветер слабый. Днем в субботу будет преимущественно облачно, пройдет небольшой дождь, в Москве и области прогнозируется +6…+11 градусов при южном ветре 2–7 м/с.

«К концу рабочей недели и в выходные температура в регионе стабилизируется в положительных значениях, днем местами до +11…+13 градусов. Осадки сохранятся, но будут в основном в виде небольшого дождя», — отметил синоптик.

