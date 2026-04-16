Вместо Радоницы: в Госдуме предложили сделать выходными два религиозных праздника

Радоница не должна автоматически становиться общенациональным выходным, логичнее обсуждать федеральный выходной в Страстную пятницу или понедельник после Пасхи. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

Ранее стало известно, что нерабочим днем объявлено 21 апреля в Краснодарском и Ставропольском краях, Иркутской, Пензенской, Брянской и Саратовской областях, а также Адыгее и Кабардино-Балкарии — в связи с православным днем поминовения усопших (Радоницей). В этих регионах в этот день традиционно многие жители едут на кладбища, поэтому местные власти пошли на дополнительный выходной.

По словам Милонова, специфика празднования Радоницы сильно отличается от региона к региону.

«Где‑то в этот день действительно все уезжают на кладбища, и это массовая традиция. А где‑то нет такого всеобъемлющего посещения, люди спокойно могут прийти на могилы в ближайшие выходные», — пояснил депутат.

Он считает разумным, что именно субъекты федерации должны сами решать, делать ли День поминовения усопших нерабочим.

При этом парламентарий уточнил, что в общероссийском масштабе логичнее опираться на Пасхальный цикл.

«Я бы, честно говоря, сделал выходным днем Страстную пятницу или понедельник после Пасхи. Очень много людей идут на ночное богослужение, и после этого сбивается обычный ритм: в понедельник тяжеловато вставать. Это связано не с отдыхом, а с тем, что люди реально меняют свой дневной и ночной цикл», — сказал Милонов.

Что касается Радоницы, по его словам, там, где регион считает нужным объявить нерабочий день, это стоит делать. Но во многих местах даже при официальном выходном люди после посещения кладбища все равно идут работать, «потому что время сейчас такое активное, и особо не поотдыхаешь», заключил депутат.

