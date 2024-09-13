Жителей Подмосковья ждет аномальная для осени жара

Аномальная для осени жара в Москве и Подмосковье сохранится и на выходных. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Эксперт отметил, что в субботу ожидается переменная облачность без осадков.

«Ночью температура воздуха в Москве составит +13…+15 градусов, в области +10…+15 градусов. Днем в столице +24…+26, в регионе — от +22 до +27 градусов. Ветер юго-восточный от пяти до десяти метров в секунду», — поделился синоптик с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

В воскресенье, по прогнозу специалиста, также ожидается переменная облачность без осадков, а температура воздуха в Москве ночью опустится до +11…+13 градусов.

«В регионе ночью +9…+14 градусов. Днем в столице +25…+27, в области +22…+27 градусов. Ветер юго-восточный, от четырех до девяти метров в секунду», — добавил Ильин.

В первый рабочий день новой недели эксперт обещает ночью +9…+14 градусов, а днем +22…+27 градусов. Также ожидается переменная облачность без осадков и юго-восточный ветер от трех до восьми метров в секунду.

Ранее синоптик рассказал, в какие годы прошлого века сентябрь был таким же теплым.