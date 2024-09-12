Впервые за 115 лет: синоптик Ильин рассказал, в какие годы прошлого века сентябрь был таким же тёплым
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Аномальная жара в этом году продолжает бить рекорды. Сентябрьская погода в столице и регионе ранее была зафиксирована только 115 лет назад. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
Эксперт подчеркнул, предыдущее температурное отклонении в Московской области наблюдалось в первый осенний месяц 1909 года.
«Так 13 сентября 1909 года температура воздуха находилась на уровне +27 градусов, а 15 сентября 1903 года воздух в Московской области прогрелся до +30 градусов», — поделился синоптик с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
Также температура била рекорды и в середине прошлого века. В сентябре 1955 года термометры показывали +27 градусов.
«В 21 веке и не далее, чем 20 сентября 2023 года, температура воздуха в Московской области достигала +24 градуса, а в период с 24 по 28 сентября 2015 года и того больше — от +26 до +28 градусов», — заключил Ильин.
Ранее синоптик рассказал, когда в Москву и область придет холодная осень.