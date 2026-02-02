Жительницы Подмосковья обленились готовить: спрос на услуги поваров на дому вырос в 2,2 раза

В январе спрос на поваров на дому в Московской области вырос в 2,2 раза, выяснили аналитики «Авито Услуг». Результаты исследования доступны интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В Московской области растет популярность услуг поваров на дому. Жители региона приглашают специалистов, которые готовят рацион на семью на несколько дней или неделю. Средняя цена за час работы повара начинается от 1,9 тыс. рублей.

За год спрос на подобные услуги вырос в 2,2 раза, показали данные января 2026-го.

«Часто к подобным профессионалам обращаются семьи и отдельные клиенты, которые хотят сэкономить время на приготовлении еды, разнообразить рацион или попробовать ресторанные блюда в домашней обстановке», — отметили эксперты.

Ранее астрологи назвали три знака Зодиака, которым нужно играть свадьбу в феврале.