Это их сезон: астрологи назвали три знака зодиака, которым нужно играть свадьбу в феврале

Рыбам, Водолеям и Тельцам следует играть свадьбу в феврале 2026 года. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила астролог Элиана Астратова.

Февраль — почти сезон Рыб. Это значит, что они купаются в мягкой, романтичной энергии. Брак, заключенный в это время, будет построен на эмпатии, духовной близости и умении чувствовать друг друга без слов. Идеально для тех, кто верит в «родственные души», отметила эзотерик.

«Для Водолеев февраль — месяц силы и обновления. Свадьба в это время дает союзу ощущение партнерства, свободы и равенства. Такой брак редко бывает «как у всех», но именно в этом его устойчивость и счастье», — подчеркнула астролог.

Несмотря на то, что февраль — не сезон Тельцов, он дает им редкую внутреннюю уверенность в выборе. Свадьба в этом месяце закладывает прочный фундамент: стабильность, верность и ориентацию на долгую совместную жизнь, а не на красивую картинку.

