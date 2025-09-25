Злопамятны, но миролюбивы: названы главные особенности характера людей, рожденных в октябре

Не секрет, что месяц, в который родился человек, во многом определяет его характер и даже жизненный путь. Какими чертами характера отличаются рожденные в октябре, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала астролог, экстрасенс Инесса Алиева.

По ее словам, октябрьские именинники — Весы и Скорпионы, сочетают в себе чувствительность и обаяние.

«Весы, рожденные в начале октября, стремятся к гармонии и красоте, ценят человечность и дипломатию, но подвержены перепадам настроения. Скорпионы, рожденные в конце октября, отличаются бурными эмоциями, скрытностью и решительностью, обладают острым умом и развитой интуицией», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Октябрьские Скорпионы, в отличие от ноябрьских, умеют любить себя и занимаются самоанализом, добавила эзотерик.

«Они кажутся холодными, но для близких становятся теплыми и заботливыми, хотя и проявляют настойчивость. Весы изящны и жаждут гармонии, Скорпионам нужна конкретика и таинственность. У всех рожденных в октябре идет внутренняя борьба. Кроме того, скорпионы обладают магнетизмом и ярым отношением ко всему», — продолжила Алиева.

Кроме того, люди, родившиеся в октябре, обладают обаянием, харизмой и уверенностью.

«Они не терпят обмана, ценят справедливость и гармонию. Это семейные, гостеприимные и миролюбивые натуры, часто творческие, склонные к искусству, дизайну интерьера, театру, кино и психологии. Однако скорпионы злопамятны, долго помнят обиды и ищут баланс между мечтами и реальностью», — подчеркнула эзотерик.

Октябрьские знаки спокойны, рассудительны, ответственны и не любят напрягаться, предпочитая жить одним днем, добавила она.

«Среди них много влиятельных людей и лидеров, даже на уровне страны. Также октябрьские дети психически здоровы, меньше подвержены депрессиям и сердечно-сосудистым заболеваниям, и могут быть долгожителями», — заключила Алиева.

