Штрафы до 30 тыс. рублей: как правильно сжигать опавшую листву на дачном участке

С наступлением осени у многих дачников возникает вопрос об очистке территории от опавших веток и листвы, а, следовательно, и об их сжигании. Однако уничтожение сухой листвы на участке таким способом может обернуться серьезным штрафом. Как сделать это правильно и без последствий, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал юрист Юрий Капштык.

По словам эксперта, необходимо использовать металлическую бочку без прогаров.

Рекомендуется держать при себе телефон в случае, если все же произойдет пожар.

«При сжигании листвы необходимо учитывать и то, что погода должна быть достаточно безветренная — не более пяти метров в секунду, чтобы тлеющие угли не разносились. За несанкционированное сжигание предусмотрена ответственность в виде штрафа от 5 до 15 тыс. рублей. Если проводится сжигание на местах общего пользования или общественных территориях, штрафы могут быть и до 30 тыс. рублей», — добавил Капштык.

Если разожженный костер перекинулся на жилые строения и соседние участки, то в данной ситуации, по словам эксперта, может быть применена статья уголовного кодекса.

«Такая, как порча чужого имущества или критический случай — если вдруг в результате пожара еще и погибли люди. Поэтому будьте аккуратны, а также помните о том, что в случае засушливой погоды в течение долгого времени, если появляется повышенная пожароопасность, штрафы для граждан будут составлять уже от 10 до 20 тыс. рублей», — заключил юрист.

Ранее стало известно, что сроки перечисления пенсий могут сдвинуться в ноябре из-за праздников.