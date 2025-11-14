Золотое звучание: на «Авито» в Москве продают коллекцию автографов рок-музыкантов за 750 тыс. рублей

Коллекцию автографов рок-музыкантов, среди которых вокалист The Beatles Пол Маккартни, барабанщик AC/DC Крис Слейд и один из основателей Pink Floyd Роджер Уотерс, выставили на продажу в Москве за 750 тыс. рублей. Объявление корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» обнаружил на «Авито».

Коллекция включает в себя свыше 170 автографов — преимущественно гитаристов. Музыканты подписывали флаеры, плакаты, диски и листовки. По словам продавца, под каждым автографом указана дата и история взятия. Ценители могут проверить подлинность коллекции за свой счет, автор объявления не возражает.

Стоимость уникального собрания составляет 750 тыс. рублей. При этом по отдельности купить автографы нельзя, поштучно продавец оценил коллекцию в 1,2 млн рублей, поэтому торг для него не уместен. Уточняется, что осмотр товара возможен только после знакомства и подтверждения платежеспособности покупателя.

Фото: [ городская доска объявлений ]

