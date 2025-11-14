Здоровью Трампа угрожает страшное: врачи обеспокоены 20-часовым бодрствованием 79-летнего президента США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс утверждает, что 79-летний Дональд Трамп обладает исключительной выносливостью и способен бодрствовать до 20 часов подряд, даже во время длительных поездок. Несмотря на это, Вэнс заверил, что здоровье Трампа находится в отличном состоянии. Опасен ли такой режим для президента США, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала заведующая неврологическим отделением Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО, врач-невролог Светлана Александрова.

По словам врача, заявления о способности человека, тем более в возрасте после 79, сохранять активность при отсутствии сна в течение 20 часов подряд требуют осторожной оценки с медицинской точки зрения.

«Не секрет, что в пожилом возрасте физиологические резервы организма снижаются, а системы регуляции — нервная, сердечно-сосудистая и эндокринная — становятся более уязвимыми к нагрузкам, которые в молодости переносились легче. Кроме того, следует учесть, что продолжительное бодрствование вызывает выраженный дисбаланс нейромедиаторов, отвечающих за когнитивные функции, внимание и стабильность эмоционального состояния», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Для пожилого человека такой режим, продолжила она, связан с повышенным риском кратковременных нарушений памяти, эпизодами дезориентации, снижением скорости реакции и ухудшением способности принимать взвешенные решения.

«Говоря про хроническое недосыпание, нужно понимать, что оно усиливает вероятность развития нейродегенеративных процессов, поскольку полноценный сон необходим для «детоксикации» мозговой ткани и восстановления метаболических систем. Но не только нервная система находится под ударом: сердечно-сосудистая также реагирует на дефицит сна. Недостаток ночного отдыха сопровождается повышением артериального давления, учащением пульса и усилением нагрузки на миокард», — добавила Александрова.

Для человека старшего возраста это повышает риск аритмий, эпизодов ишемии и нестабильности давления. Наличие даже скрытых кардиологических заболеваний делает длительное бодрствование потенциально опасным, подчеркнула эксперт.

«Вместе с тем, при нехватке сна увеличивается уровень кортизола, что ведет к усилению стресса, нарушению глюкозного обмена и повышению чувствительности к воспалительным процессам. В пожилом возрасте такие изменения развиваются быстрее и могут провоцировать ухудшение хронических заболеваний», — заключила врач.

